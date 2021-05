Mais de 200 jovens se unem para doação de sangue em RO

O projeto “Vida Por Vida” mobilizou mais de 200 jovens em Rondônia para doarem sangue no estado. As doações aconteceram no decorrer no último mês de abril.

Durante a campanha, Levi Fernandes, estudante que doou sangue pela primeira vez, falou sobre a importância do gesto.

“É uma experiência incomparável. Eu fico feliz por saber que minha doação vai estar salvando vidas”, diz.

O líder do grupo, o pastor Bruno Barbosa, ressalta que no calendário da associação o mês de abril é escolhido para a motivar a doação de sangue.

“É um mês especial para toda a juventude da nossa Associação Norte de Rondônia e Acre (Anra). É um momento em que estamos mobilizados e motivados para abençoar pessoas através do projeto Vidas Por Vidas”, explica.

O diretor do Clube de Desbravadores Cataf, Vinicius Ricardo, conta que no grupo há doadores regulares.

“A gente também não poderia ficar fora dessa campanha. Somos em cerca de 15 desbravadores e muitos deles já são doadores frequentes. Doar sangue é doar vida. É uma demonstração de empatia e amor ao próximo”, pontua.

Cada bolsa de sangue pode ajudar até quatro pessoas. No mês de abril, mais de 200 jovens de Rondônia doaram sangue.

Convite para vida

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) convida a população para doar sangue, devido ao baixo estoque no estado.

A fundação precisa de uma média de 100 doações por dia para manter o estoque de bolsas, que são utilizadas para transfusões e em intervenções cirúrgicas. No entanto, de acordo com a instituição, nas últimas semanas o número de cirurgias e transfusões de sangue aumentou.

A Fhemeron em Porto Velho está localizada na Avenida Jorge Teixeira, 3766, bairro Industrial. Os atendimentos são realizados de segunda-feira a sexta-feira, das 7h15 às 18h, e aos sábados até 12h.

