Mais de 3 mil candidatos se inscrevem no concurso do Ibama em Rondônia

O concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) teve 3.882 inscritos no cargo de técnico ambiental em Rondônia, segundo o Cebraspe, banca organizadora do certame.

Os candidatos concorrem a 20 vagas disponíveis no estado e de acordo com a Cebraspe, a cada uma vaga, 194.10 inscritos disputam por ela.

Provas

As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de técnico ambiental estão previstas para acontecer no dia 30 de janeiro de 2022.

Para acessar o local de provas, o candidato deve acessar o site da banca organizadora e verificar onde fará sua avaliação.

Técnico Ambiental

O cargo é de nível médio e os aprovados terão uma carga horária de 40 horas semanais. A remuneração prevista é de R$ 4.063,34, já incluídos o auxílio alimentação e a Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental (GDAEM).

De acordo com o edital do certame, o aprovado no cargo atuará como suporte e apoio técnico especializado às atividades dos Gestores e Analistas Ambientais. Além de executar atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas.

O técnico também deverá orientar e controlar processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental.

G1