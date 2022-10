Mais de 30 cidades de RO recebem ação da Energisa para negociação de débitos

x

A campanha permite que o cliente consiga isenção de juros e multa de acordo com o perfil do interessado. As dívidas podem ser parceladas em até 48 vezes no boleto bancário ou na própria fatura.

Segundo a Energisa, o objetivo é facilitar que o cliente regularize sua situação com a empresa. Os profissionais irão até as casas mapeadas e vão apresentar a simulação de parcelamento.

Pensando na saúde financeira do cliente, ele terá autonomia para decidir um valor mensal que se encaixe no orçamento individual. Após esse primeiro contato, em caso de negociação, o profissional retorna a casa com o contrato para assinatura em até 5 dias.

Além disso, as negociações podem ser feitas pelos moradores por meio dos canais digitais da empresa com os mesmos benefícios.

Confira abaixo a lista de cidades que participam do projeto:

Alta Floresta D’Oeste

Alto Alegre dos Parecis

Alto Paraíso

Alvorada D’Oeste

Ariquemes

Buritis

Cacoal

Cerejeiras

Chupinguaia

Colorado do Oeste

Costa Marques

Cujubim

Espigão D’Oeste

Guajará-Mirim

Itapuã do Oeste

Jaru

Ji-Paraná

Machadinho D’Oeste

Mirante da Serra

Monte Negro

Nova Brasilândia D’Oeste

Nova Mamoré

Ouro Preto do Oeste

Pimenta Bueno

Porto Velho

Presidente Médici

Rolim de Moura

São Francisco do Guaporé

São Miguel do Guaporé

Seringueiras

Urupá

Vale do Anari

Vilhena

G1