Mais de 30 mil pessoas se inscreveram no Enem 2022 em Rondônia

Em Rondônia 30.669 candidatos estão inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 de forma impressa e outros 615 escolheram o modelo digital, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Inep também informou a quantidade de indígenas inscritos no Enem em Rondônia, este ano 297 optaram por fazer a prova impressa e 12 a digital. As duas versões acontecem nos mesmos dias: 13 e 20 de novembro.

Horário das provas em Rondônia

Como as provas acontecem simultaneamente em todo o país, a abertura e o fechamento dos portões seguem o horário de Brasília. Por causa do fuso horário diferente, os candidatos precisam estar atentos aos relógios em Rondônia. Confira abaixo:

Abertura dos portões em Rondônia: 11h

Fechamento dos portões em Rondônia: 12h

Início das provas: 12h30

Término das provas no 1º dia: 18h

Término das provas no 2º dia: 17h30

Locais de provas

Este ano o exame será aplicado em 24 das 52 cidades de Rondônia. No total são 116 locais de provas espalhados pelo estado. Veja abaixo a lista de cidades onde as provas serão aplicadas:

Alta Floresta D’Oeste Alto Paraíso Alvorada D’Oeste Ariquemes Buritis Cacoal Cerejeiras Colorado do Oeste Espigão D’Oeste Guajará-Mirim Jaru Ji-Paraná Machadinho D’Oeste Mirante da Serra Monte Negro Nova Brasilândia D’Oeste Ouro Preto do Oeste Pimenta Bueno Porto Velho Presidente Médici Rolim de Moura São Francisco do Guaporé São Miguel do Guaporé Vilhena

A Polícia Militar (PM) informou que montou um esquema de segurança para ajudar as equipes que farão o transporte das provas nesses 24 municípios.

“A missão é promover a segurança dos veículos desde o local de centralização até as escolas e também a segurança no entorno dos locais de aplicação do exame. Atuando ainda na proteção do retorno das provas e gabaritos [para as correções]”, informou a corporação.

Como saber qual o seu local de prova?

A informação com o endereço está no cartão de confirmação de inscrição, disponível na Página do Participante, no portal do Inep.

1. Acesse a Página do Participante no site do Inep;

Página do Participante do Enem no site do Inep — Foto: Reprodução

2. Clique em “Página do Participante – Entrar com gov.br”;

3. Insira o número do seu CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição;

— Foto: Reprodução/Inep

4. Na Página do Participante, você terá acesso a todas as suas informações e poderá consultar seu local de prova no cartão de confirmação.

Página do participante do Enem 2022 — Foto: Reprodução

5. Embora não seja obrigatório, a recomendação do Inep é imprimir e levar o cartão de confirmação no dia da prova.

Cartão de confirmação de inscrição do Enem 2022 é divulgado. — Foto: Reprodução

O que será cobrado em cada dia de prova?

13 de novembro (domingo)

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas; e

redação.

20 de novembro (domingo)

45 questões de matemática; e

45 questões de ciências da natureza.

Dicas do que levar no dia da prova

RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos);

Álcool em gel;

Máscara de proteção facial (só não é obrigatória em locais que liberaram o uso em ambientes fechados);

Caneta esferográfica preta fabricada em material transparente;

Cartão de confirmação de inscrição;

Lanche; e

Água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo).

Exemplos de documentos digitais de identificação que serão aceitos pelo Inep:

e-Título,

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital; e

RG Digital.

Atenção: O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal — capturas de tela não serão válidas. Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado.

O que não pode levar no dia prova?

Devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de provas: os telefones celulares, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado,

Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens,

Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros,

Bebidas alcoólicas, cigarro e/ou drogas ilícitas.

Atenção: O envelope porta-objetos, lacrado e identificado, deve ser mantido debaixo da carteira desde a entrada na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

