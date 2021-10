Mais de 30 municípios não registram mortes por Covid no mês de setembro em Rondônia

Mais de 30 municípios de Rondônia não tiveram registros de mortes por Covid-19 no mês de setembro, o que equivale a 59,6% das cidades. Nesse período, o estado contabilizou 51 vítimas fatais da doença, sendo 18 somente em Ji-Paraná (RO).

O levantamento foi realizado pelo g1 com dados de boletins diários divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Agência de Vigilância em Saúde (Agevisa).

Dos municípios sem óbitos, sete possuem mais de 20 mil habitantes, segundo estimativa para 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e apenas um tem mais de 40 mil habitantes.

Os 31 municípios presentes no mapa são: Alto Alegre dos Parecis, Alvorada D’Oeste, Cabixi, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Castanheiras, Cujubim, Guajará-Mirim, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D’Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Parecis, Pimenteiras do Oeste, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rio Crespo, Santa Luzia D’Oeste, São Felipe D’Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá e Vale do Anari.

Todos com mais de 50 mil moradores registraram pelo menos uma morte pela doença no último mês.

Número de mortes em queda

Apesar de ainda registrar quase diariamente mortes pela Covid-19, os óbitos estão diminuindo com o passar dos meses. Desde março deste ano, quando foram registradas mais de 1,2 mil vítimas fatais do vírus, os números apresentam tendência de queda.

Vacinação

Vacina contra Covid-19 — Foto: Edmilson Tanaka/Divulgação



A campanha de imunização contra a Covid-19 teve início no final de janeiro deste ano e foi se intensificando com o passar dos meses. Rondônia terminou setembro imunizando moradores acima dos 12 anos com duas doses, além de idosos, imunossuprimidos e profissionais da saúde com a dose de reforço.

Nesta quinta-feira (7) os 52 municípios já aplicaram 1.136.199 vacinas como 1ª dose na população e 609.887 como 2ª. De acordo com o Governo do Estado, mais de 80% da população vacinável já recebeu pelo menos uma dose.

Fonte: G1