Mais de 300 cirurgias eletivas devem ser realizadas em Ouro Preto do Oeste

Através do projeto “Opera Rondônia”, do Governo do Estado, cerca de 348 cirurgias eletivas devem ser realizadas no município de Ouro Preto do Oeste (RO). Os procedimentos iniciam nesta sexta-feira (4), com objetivo de diminuir a demanda e o tempo de espera pelas cirurgias no município.

Os procedimentos devem começar a partir das 14h, no Hospital Municipal Laura Maria Carvalho Braga, localizado na rua Raimundo Teixeira, 236, bairro Bela Floresta. Segundo o governo, as cirurgias devem acontecer de forma rápida e organizada, para que não sobrecarregue a unidade e continue priorizando os atendimentos de urgência e emergência, bem como casos de Covid-19 e Influenza.

As cirurgias que serão realizadas são:

Histerectomia;

Colecistectomia;

Hérnia inguinal bilateral;

Hernioplastia epigastrica;

Hemorroidectomia;

Fistulectomia/Fistulotomia anal;

Operação de Burch;

Tratamento Cirúrgico de Hidrocele;

Tratamento Cirúrgico de Variococele;

Vasectomia;

Postectomia;

Salpingoplastia Videolaparoscopia;

Oofprectomia/Ooforplastia;

Cistolitotomia e/ou retirada de corpo estranho da Bexiga;

Colpoperineoplastia anterior e posterior;

Exerese de tumor de pele e anexos/Cisto Sebaceo/Lipoma;

Excisão sutura de lesão na pele com plástica em z ou rotação de retalho.

G1