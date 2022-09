Mais de 300 vagas estão abertas em cidades de RO pelo Geração Emprego

x

A plataforma Geração Emprego está com mais de 330 vagas de trabalho em aberto nesta terça-feira (13) em cidades de Rondônia.

Na ferramenta virtual e gratuita é possível cadastrar o currículo gratuitamente e ver as vagas que estão abertas, conforme o perfil do profissional e os locais mais próximos da casa da pessoa interessada em emprego.

O objetivo do programa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) é que os empregadores divulguem vagas de trabalho disponíveis nos 52 municípios rondonienses.

Na plataforma a pessoa pode ver qual empresa está divulgando a oportunidade e, em alguns casos, até o salário ofertado.

Na cidade de Cacoal, por exemplo, há oportunidades para diversas áreas, entre elas: cozinheiro, vendedor interno, arte-finalista e auxiliar financeiro.

Já em Porto Velho, há mais de 60 vagas nesta terça (veja as últimas divulgadas):

Técnico Administrativo

Auxiliar de Departamento Pessoal

Operador de Rolo Compactador

Ajudante de Eletricista

Vendedor de Serviços

Cozinheiro Geral

Como baixar o Geração Emprego?

O aplicativo “Geração Emprego” pode ser acessado gratuitamente na versão web ou baixado na Google Play e na App Store.

A plataforma que divulga vagas de emprego é uma iniciativa do Governo de Rondônia. O objetivo é que empregador cadastre sua empresa para divulgar as vagas e assim buscar currículos para agendar entrevistas com os candidatos.

G1