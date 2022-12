Mais de 3,6 mil vagas são ofertadas pelo Ifro em nove municípios de RO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) está com inscrições abertas para mais de 3,6 mil vagas de cursos gratuitos. O prazo de inscrições encerra nesta sexta-feira (16).

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet de forma gratuita. Em caso de aprovação, também não há taxa de matrícula e de mensalidade. As vagas são destinadas para pessoas que desejam ter um nível técnico ou concluir uma graduação.

Na seleção, as oportunidades serão distribuídas entre ampla concorrência, cotas sociais, para pretos, pardos e indígenas, pessoas com deficiência e, no caso do ensino superior, há reserva de vagas para quem terminou o ensino médio na instituição.

Cursos integrados – confira o edital

Os estudantes que concluíram o ensino fundamental podem optar pelo curso técnico integrado ao ensino médio. A seleção será pelas notas de língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia do 6º ao 8º do ensino fundamental.

Nessa modalidade, os alunos vão ter aulas presenciais, podendo escolher entre os outros campi, sendo eles: Ariquemes (RO), Cacoal (RO), Colorado do Oeste (RO), Guajará-Mirim (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho Calama e Vilhena (RO).

Cursos concomitantes – confira o edital

Neste caso, os alunos podem cursar o ensino médio regular em outras instituições, mas fazer curso técnico no Ifro na modalidade de ensino a distância (EaD). A seleção também será pelas notas das disciplinas língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia do 7º ao 9º ano do ensino fundamental.

As vagas são para os campi de Porto Velho e São Miguel do Guaporé (RO).

Cursos subsequentes – confira o edital

As pessoas que já concluíram o ensino médio também podem fazer cursos técnicos na instituição tanto presencialmente como no ensino a distância (EaD). O processo de seleção é pelas notas nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, química, física, biologia, história e geografia do 1º ao 3º ano do ensino médio.

As vagas são para os campi de Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho (zona norte e calama), São Miguel do Guaporé e Vilhena.

Curso de graduação – confira o edital

Outra opção para as pessoas que concluíram o ensino médio são os cursos de graduação oferecidos presencialmente ou a distância (EaD). A seleção também é pelas notas nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, química, física, biologia, história e geografia do 1º ao 3º ano do ensino médio.

Além dos cursos já oferecidos anteriormente, este ano a novidade é o curso de Engenharia Química no campus de Porto Velho.

*Estagiária, sob supervisão de Thaís Nauara.

G1