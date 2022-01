Mais de 4 mil candidatos vão fazer reaplicação do Enem 2021 em Rondônia

Em Rondônia 4.096 candidatos participarão da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. As provas serão aplicadas nos domingos 9 e 16 de janeiro de 2022.

A edição regular do exame aconteceu nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia responsável pelo Enem, essa reaplicação é destinada aos alunos que faltaram ao exame em novembro por um motivo justificado e tiveram o pedido de reaplicação aprovado.

Também farão o exame em janeiro os participantes que tinham isenção da taxa de inscrição, faltaram a prova em 2020 e tinham perdido o direito de se inscreverem de novo gratuitamente.

Em todo o país, 280.145 estudantes devem ir aos locais de provas para reaplicação.

G1