Mais de 40 mil pessoas com idades entre 40 e 49 anos estão aptas a tomar a 2ª dose de reforço contra a Covid

Quase 42 mil pessoas estão aptas a tomar a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em Rondônia, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Desde o início da semana, a vacinação foi liberada para o público com idades entre 40 e 49 anos.

Conforme o Governo Federal, essas 41.962 pessoas iniciaram o ciclo vacinal com Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer e tomaram a primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses.

Em Rondônia também tem 631.259 pessoas aptas a tomarem a primeira dose de reforço (ou terceira dose), já liberada para todas as idades.

Janssen

Já os que se imunizaram com Janssen também podem tomar a dose de reforço, mas com um outro calendário. Pessoas de 18 a 39 anos devem tomar as duas doses de reforço, sendo a primeira após dois meses do início do ciclo vacinal, e a segunda dose após quatro meses.

Os moradores com 40 anos ou mais precisam tomar uma terceira dose adicional, sendo essa quatro meses após a segunda dose de reforço.

Dia V de Multivacinação

Para quem está com a vacinação atrasada, no próximo sábado (24) será realizado o Dia V de Multivacinação em todo o estado. Unidades básicas de saúde estarão atendendo com vacinas de rotina, contra a gripe e contra a Covid.

Basta o morador ir até um ponto de imunização com a carteirinha do vacina e o cartão do SUS.

