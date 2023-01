Mais de 40 quilos de drogas são apreendidos pela PRF em cidades do norte de Rondônia

x

Cerca de 40 quilos de drogas foram apreendidos durante ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Porto Velho e Ariquemes (RO), na região norte de Rondônia. Os flagrantes foram realizados na tarde da última quarta-feira (18).

De acordo com informações da PRF, um carro de passeio foi abordado no Km 02 da BR-421, em Ariquemes. Durante a fiscalização, os dois ocupantes do veículo se mostraram nervosos e apresentaram informações desencontradas, o que levou os policias a fazerem buscas no carro.

Foram encontrados mais de 20 quilos de pasta base de cocaína. O passageiro do veículo informou que seria pago para transportar a droga.

No mesmo dia, em fiscalização próxima ao Km 759 da BR-364, em Porto Velho, um táxi que transportava um caso foi abordado. Quando o motorista abriu o porta-malas para a verificação dos equipamentos obrigatórios, os policiais notaram uma sacola com tabletes coloridos. Quando perguntado, o taxista informou que pertencia ao casal.

Os policiais identificaram que os tabletes eram de cloridrato de cocaína e maconha, pesando quase 20 quilos, juntos. O casal informou que levaria as drogas de Nova Mutum até Porto Velho.

Os envolvidos nos crimes foram presos e as drogas foram encaminhadas à Polícia Judiciária para destruição.

G1