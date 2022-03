Mais de 50 kg de cocaína são encontrados em fundo falso de caminhão em Rondônia

Cerca de 54 kg de cloridrato de cocaína foram encontrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no fundo falso de um caminhão, em Guajará-Mirim (RO). Segundo a polícia, o carregamento foi interceptado na tarde da última quarta-feira (23) e encaminhado à Justiça para destruição.

Na capital

No km 759, na BR-364, em Porto Velho, uma equipe da PRF interceptou um carro de passeio, que transportava 6,74 kg de cloridrato de cocaína. Três pessoas estavam no veículo e foram conduzidas à delegacia, onde permanecerão à disposição da Justiça.

De acordo com a PRF, a droga estava no porta-malas do veículo, dentro de duas caixas de papelão. Tudo foi encaminhados à Polícia Judiciária para destruição.

G1