Mais de 50 mil famílias podem ter desconto de até 65% na conta de energia em RO, revela Energisa

Cerca de 59 mil famílias têm direito ao benefício ‘Tarifa Social’, que garante descontos de até 65% na conta de energia em Rondônia. Segundo a distribuidora de energia, a Energisa, os clientes devem fazer cadastro na empresa para ter direito ao desconto.

De acordo com a concessionária, quase 127 famílias são cadastras e recebem o benefício, mas para alcançar mais pessoas, uma busca ativa, “além da inclusão automática por meio do cruzamento de dados da empresa com as bases do CadUnico e BPC”, é realizado pela empresa.

Ainda segundo a Energisa, os moradores que não atualizam os dados no Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) por mais de dois anos, perdem o direito ao desconto. Para ter direito ao benefício, as famílias precisam:

Ser inscrita no CadÚnico com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa;

Idosos com 65 anos ou mais;

Ser portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento (nesse caso com renda mensal de até três salários-mínimos);

Famílias com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico com renda menor ou igual a meio salário-mínimo, por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Como solicitar o benefício?

Para solicitar o benefício, o morador pode entrar em contato com a distribuidora por meio do WhatsApp da Gisa 69 99358-9673 ou pelo site gisa.energisa.com.br.

Também é possível ligar na Central de Atendimento 0800 647 0120 ou ir presencialmente em uma das agências de atendimento presencial.

G1