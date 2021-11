Mais de 60% dos municípios de Rondônia não registraram mortes por Covid em outubro de 2021

Acompanhando o índice nacional, 65% dos municípios rondonienses não registraram nenhuma morte por Covid-19 em outubro de 2021. Os dados são de um levantamento feito pela Rede Amazônica com base em dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Há seis meses, os óbitos causados pela doença apresentam queda no estado. Em abril, 1.020 pessoas morreram, no mês seguinte 595 óbitos foram registrados, em junho 378. Já em outubro, 41 mortes (confira no gráfico abaixo).

O cenário é o melhor desde abril de 2020. Das 52 cidades de Rondônia, 34 não computaram nenhum óbito por Covid-19 em outubro. O número representa 65% dos municípios rondonienses, mesma taxa calculada por um levantamento exclusivo do g1 com relação aos municípios no país.

Abaixo, veja as cidades que não tiveram vítimas do coronavírus no décimo mês do ano:

Pimenta Bueno Buritis Alta Floresta Presidente Médici Nova Mamoré São Miguel Colorado do Oeste Nova Brasilândia Cujubim Monte Negro Chupinguaia Seringueiras Alto Alegre dos Parecis Itapuã do Oeste Urupá Campo Novo Vale do Anari Alvorada do Oeste Mirante da Serra Santa Luzia Cacaulândia Nova União Vale do Paraíso Theobroma Novo Horizonte Governador Jorge Teixeira Rio Crespo Ministro Andreazza São Felipe Teixeirópolis Pimenteiras do Oeste Parecis Castanheiras Primavera do Oeste

Vacinação

De acordo com o painel de vacinas do Governo de Rondônia, mais de 90% da população vacinal do estado já tomou uma das dose das vacinas contra a Covid-19. Com relação a população completamente imunizada, com as duas doses ou dose única, o taxa é equivalente a 64%.

G1