Mais de 60 kg de cocaína são encontrados em ambulância da prefeitura de Nova Mamoré

A suspeita começou quando a polícia encontrou o veículo parado em uma localidade conhecida como ‘silos’. Segundo o boletim de ocorrências, no interior do veículo estavam o condutor e um passageiro, mas não havia paciente e nem equipe de saúde. Além disso, a polícia percebeu que três caixas de papelão eram transportadas.

Quando questionados pelo motivo da viagem, o motorista e o passageiro apresentaram bastante nervosismo, além de respostas desconexas e controvertas.

Aos polícias, o motorista da ambulância relatou que estava indo a Porto Velho para buscar um paciente no Hospital João Paulo II e depois iria voltar para Nova Mamoré. Já o passageiro informou que ia para Porto Velho visitar uma tia e que pegou carona na ambulância.

A polícia continuou fazendo buscas e ao abrir a porta do veículo, percebeu que as três caixas de papelão estavam com etiquetas dissimulando produtos médicos, sendo cloreto de sódio 0,9% e glicose 5%.

Segundo o boletim de ocorrências, quando os policiais pegaram a caixa, o motorista confessou que carregava produto ilícito e que já havia feito o transporte outras vezes. Além disso, o motorista revelou aos policiais que trabalha na prefeitura de Nova Mamoré há 18 anos e tinha facilidade para pegar a ambulância.

O motorista do veículo também relatou aos policiais que recebeu as caixas em sua casa, no município de Nova Mamoré e que as entregaria nas proximidades do Hospital João Paulo II, na capital. Ele disse que iria receber R$10 mil como pagamento pelo serviço.

Quando a PRF abriu as caixas, foram encontrados:

61 tabletes contendo substância análoga a pasta base de cocaína,

1 trouxa de contendo substância análoga a pasta base de cocaína

2 tabletes contendo substância análoga a cloridrato de cocaína

De acordo com o boletim de ocorrências, a soma dos produtos é de aproximadamente 62,91 kg.

O motorista e o passageiro da ambulância receberam voz de prisão. A dupla e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil para as providências cabíveis.

A equipe da Rede Amazônica tenta contato com a prefeitura de Nova Mamoré, mas até a última atualização desta reportagem, não obteve retorno.

G1