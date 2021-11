Mais de 60 mil portovelhenses não tomaram a 1ª dose de vacina contra Covid e quase 100 mil não tomaram a 2ª

Em Porto Velho 60.842 pessoas ainda não tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19, conforme dados divulgados pela prefeitura da capital nesta terça-feira (23). Os principais atrasados são jovens entre 20 a 30 anos.

Já com relação a 2ª dose, 98.543 portovelhenses não retornaram para completar o ciclo vacinal.

Esse cenário preocupa a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), já que o não comparecimento pode resultar em aumento de infecções pela Covid-19 e consequentemente o aumento de mortos.

Atualmente, o intervalo entre a 1ª e a 2ª dose é de 28 dias. E a dose de reforço é para todas as pessoas a partir dos 18 anos que tenham tomado a 2ª dose há pelo menos 120 dias.

A segunda dose garante a eficácia da vacina, aumentando a produção de anticorpos. Mesmo fora do prazo é preciso completar a imunização para obter uma boa resposta imune. A vacina não protege só quem se vacina, ela cria uma barreira na comunidade, diminuindo as possibilidades de alguém se infectar, segundo especialistas em infectologia ouvidos pelo g1.

Onde se vacinar?

A prefeitura está com os dois locais tradicionais de aplicação: a Escola do Legislativo e o Porto Velho Shopping e ofertará, até a próxima quinta-feira (25), as vacinas em 15 unidades básicas de saúde, em horário comercial. Confira lista com horários e endereços:

Entre a segunda-feira (22) e quinta-feira (25)

Escola do Legislativo

Endereço: rua Major Amarantes, 390, bairro Arigolândia

Horário: 9h às 16h

Porto Velho Shopping

Endereço: avenida Prefeito Chiquilito Erse, bairro Flodoaldo Pontes Pinto

Horário: 14h às 19h

Unidade de Saúde Mariana

Endereço: rua Rosalina Gomes, 9870, bairro Mariana

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Pedacinho de Chão

Endereço: avenida Tiradentes, 3420, bairro Embratel

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Aponiã

Endereço: rua: Andreia, 5383, bairro Aponiã

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Caladinho

Endereço: rua Tancredo Neves, 4752, bairro Caladinho

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde José Adelino

Endereço: rua Orion, 56, bairro Ulisses Guimarães

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Ronaldo Aragão

Endereço: Estrada do Belmonte, 2044, bairro Nacional

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Osvaldo Piana

Endereço: rua Campos Sales, 858, bairro Areal

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Renato Medeiros

Endereço: rua Magno Arsolino, 1456, bairro Cidade do Lobo

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Ernandes Índio

Local: avenida Mamoré, Bairro Esperança da Comunidade

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Agenor de Carvalho

Local: rua 10, s/n, Bairro Agenor de Carvalho

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Areal da Floresta

Local: rua Sepetiba, s/n, Bairro Floresta

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Santo Antônio

Local: Estrada do Santo Antônio, s/n, Bairro Triângulo

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde São Sebastião

Local: rua Castro Alves, 5899, Bairro São Sebastião

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Vila Princesa

Local: BR 364, Bairro Vila Princesa

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Nova Floresta

Local: av. João Paulo I, s/n, Bairro Novo Horizonte

Horário: 9h às 17h

G1