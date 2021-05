Mais de 70 famílias rurais serão beneficiadas com repasse de maquinário agrícola

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), repassou à Prefeitura de Chupinguaia um trator agrícola com pneus no valor de R $ 101 mil, como parte de um convênio para melhorar a agricultura familiar da região.

Além de desenvolver a agricultura familiar, aumentar a renda dos pequenos agricultores rurais, estimular a permanência dos homens no campo e melhorar as condições de produção, o repasse das máquinas atenderia cerca de 70 famílias rurais vinculadas ao “Programa Porteira Adentro” do município.

Segundo Evandro Padovani, secretário da Seagri, a cidade de Chupinguaia será a responsável pelo apoio à Secretaria Municipal da Agricultura, já que uma de suas metas é fortalecer a agricultura familiar e aumentar a produtividade local.

“Com a transição, a cidade terá condições de atender às demandas rurais, e esse arranjo atende às reais necessidades do município em questão, auxiliando os agricultores e permitindo que eles produzam mais e com melhor qualidade”, explicou.

O município tem um forte mercado agrícola e está trabalhando para promover muitas agências que ajudarão a melhorar e promover o comércio local. As atividades agrícolas são extremamente importantes porque fornecem a maior parte dos alimentos e insumos necessários para o crescimento populacional.

A prefeitura, no âmbito da legislação aplicável, é responsável pela correta destinação do trator. De acordo com a demanda, será elaborado um cronograma de execução das atividades, com o objetivo de fomentar a agricultura familiar.

O planejamento, o manejo, a implementação de práticas agrícolas e o uso de um manejo e inovações eficazes estão todos diretamente relacionados à produção e lucratividade das culturas agrícolas e pecuárias.

O trator pneumático ajudará os agricultores familiares locais na melhoria do preparo do solo, aplicação de insumos agrícolas e transporte da produção agrícola, entre outros. O aumento da produção e, como resultado, uma melhor qualidade de vida nas áreas rurais foi defendido.

A Seagri continua buscando novos recursos junto às bancadas local, municipal e federal para a compra de novos maquinários agrícolas para ajudar os agricultores familiares do estado.

