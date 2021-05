Mais de 800 quilos de entorpecentes são incinerados em Porto Velho

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Entorpecentes da Polícia Civil (Denarc), incinerou cerca de 800 quilos de drogas na manhã desta sexta-feira (7). Balanças de precisão, documentos e outros itens usados na produção e distribuição de medicamentos também foram destruídos. Entre janeiro e abril deste ano, uma grande quantidade de cocaína e maconha foram apreendidos.

Os entorpecentes foram encaminhados para a sede de uma produtora de cerâmica na Estrada do Japones. Havia um bom esquema de proteção para a operação.

A quantidade estimada de drogas incineradas em 2021 é maior do que a quantidade total de drogas incineradas em 2020. 600 kg de drogas foram destruídos entre janeiro e outubro.

Segundo Raimundo Mendes, diretor do Departamento de Entorpecentes do Denarc, isso é fruto da colaboração entre os órgãos de segurança pública: “Isso é resultado do trabalho das polícias militar e civil, em particular do Denarc, cuja única função é combater o tráfico no Estado de Rondônia. ”

A prática de queimar essas drogas é legal e ocorre duas vezes ao ano. Os volumes são grandes e devem ser analisados. A participação na ação está aberta a todos os órgãos de fiscalização.

A Polícia Civil (PC-RO) afirmou que, sem dúvida, as reclamações dos cidadãos são de suma importância em termos de detenções.

