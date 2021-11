Mais de 9,7 mil ocorrências de violência doméstica são registradas em 3 anos em Porto Velho

O Dia Internacional de Luta Contra a Violência à Mulher é lembrado neste dia 25 de novembro e o g1 fez um levantamento com dados da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec). Os dados apontam que entre 2019, 2020 e até outubro de 2021, 9.787 ocorrências de violência doméstica foram registradas em Porto Velho.

Nos distritos de Abunã, Aliança, Calama, Demarcação, Extrema, Jaci-Paraná, Lago do Cuniã, Nazaré, Nova Califórnia, Nova Mutum Paraná, Rio Pardo, São Carlos, União Bandeirantes e Vista Alegre, o total de ocorrências de violência doméstica registradas em três anos foi 520.

Já na capital, conforme o levantamento e com o dados do Sistema da Polícia Civil, foram 9.267 ocorrências de crimes de violência contra mulher registradas no mesmo período.

Os crimes de ameaça, difamação, calúnia, injúria e lesão corporal também fazem parte do rol da violência doméstica. Veja abaixo os números de ocorrências registradas nos distrito e na região metropolitana de Porto Velho:

Nas delegacias de Rondônia

De acordo com a Sesdec, entre os meses de janeiro e setembro deste ano, 7.886 ocorrências foram registradas como violência doméstica nas delegacias do estado. No quadro abaixo, veja o número de ocorrência por crimes do rol da violência doméstica.

A delegada titular da Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam), Amanda Ferreira Levy, pontua que é muito importante que as denúncias sejam feitas formalmente através dos canais oficiais, como o 180, portal do Governo Federal, ou pelo canal 197 da Polícia Civil. A pessoa não precisa se identificar.

“No momento em que a pessoa faz a denúncia, é importante que ela ofereça o maior número de dados possíveis tanto da vítima, como do agressor. O contato da vítima é de extrema importância, pois é o meio mais rápido que temos de falar com a vítima”, destaca a delegada.

Ciclo de violência

A mulher que está em um relacionamento abusivo geralmente vivencia um ciclo de violência composto por três fases: tensão, agressão e lua de mel. Esse ciclo tende a se repetir diversas vezes dentro da relação.

