Mais Médicos: Ministério da Saúde divulga edital com 78 vagas reservadas para Rondônia

O edital n°4 do Mais Médicos prevê 78 vagas destinadas ao estado de Rondônia. Os profissionais selecionados vão atuar em 40 municípios. Outros estados da Região Norte também estão com vagas disponíveis, sendo os estados com maior número de vagas: Roraima com 164, Amazonas com 478, e Pará com 644 vagas.

O programa Mais Médicos foi criado com o objetivo de democratizar o acesso à saúde. Os critérios de distribuição de vagas incluem situação de vulnerabilidade social, dependência do SUS e o índice de dificuldade em contratação de profissionais.

A estimativa é que 96 milhões de brasileiros tenham a garantia do acesso ao atendimento médico na atenção primária, que é a porta de entrada para o Sitema Único de Saúde (SUS).

Vagas abertas por município

Porto Velho – 15

Ji-Paraná – 8

Guajará-Mirim – 4

Jaru – 4

Ariquemes – 3

Buritis – 3

Campo Novo de Rondônia – 3

Confira a lista completa

Os 40 municípios contam com vaga para pelo menos um médico. Sete terão no mínimo três vagas.

Distribuição de vagas em âmbito nacional

47% de vagas destinadas a regiões de alto índice de vulnerabilidade social.

1.118 vagas destinadas para municípios de extrema pobreza.

1.857 vagas para lugares de alta e muito alta vulnerabilidade.

10,6% de vagas para cidades com mais de 100 mil habitantes e baixo rendimento per capita.

Retomada do programa

O programa foi retomado em março de 2023, e tem como meta a abertura de 15 mil novas vagas até o fim deste ano. As bolsas são de cerca de R$ 12,8 mil, acrescidas de ajuda de custo de moradia.

A atuação dos profissionais será nas unidades básicas de saúde, onde serão responsáveis pelo acompanhamento da situação de saúde da população, prevenção e redução de agravos.

O investimento do Governo Federal é de R$ 712 milhões em 2023.

Seleção

As etapas serão realizadas de acordo com o preenchimento de vagas:

1ª seleção – Profissionais formados no Brasil.

2ª seleção – Brasileiros formados no exterior.

3ª seleção – Profissionais estrangeiros que estejam estabelecidos no Brasil.

4ª seleção – Profissionais estrangeiros.

Benefícios do programa

De acordo com o Ministério da Saúde, o programa Mais Médicos traz mais oportunidades de especialização. O médico que participa pode finalizar sua especialização ou mestrado em até quatro anos.

Pessoas beneficiadas pelo Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) que participarem receberão incentivos financeiros voltados à quitação da dívida.

