Mais um jovem perde a vida em acidente entre caminhão e motocicleta, em Ji-Paraná

O trágico acidente acabou de acontecer no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua T-25, no alto do bairro Nova Brasília. Um jovem, identificado como sendo Fernando José da Silva, bateu em um caminhão e acabou ficando preso entre as rodas do pesado veículo. O Corpo de Bombeiros compareceu no local, mas o jovem não apresentava mais sinais vitais.

De acordo com testemunhas, o caminhão boiadeiro subia a Avenida Brasil, quando fez uma conversão à esquerda, no intuito de entrar na Rua Manoel Franco e acabou colidindo no motociclista que descia a Avenida, sentido Aeroporto.

O motorista falou aos policiais que não viu o motociclista e permaneceu no local até a chegada do socorro.

