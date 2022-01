Mais uma emenda do presidente Alex Redano para a saúde de Alto Paraíso é empenhada

Também foi conveniado R$ 130 mil para a compra de veículo para a Secretaria de Educação do município

Foi empenhada emenda do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), no valor de R$ 50 mil, para a aquisição de bens permanentes para a Secretaria de Saúde de Alto Paraíso, município que em 2021 recebeu cerca de R$ 1 milhão em investimentos, através da ação do parlamentar.

“Alto Paraíso recebeu mais de R$ 1 milhão em 2021,sendo o maior volume de recursos que já recebeu de um parlamentar estadual em apenas um ano”, ressaltou Redano.

Também foi conveniado o recurso no valor de R$ 130 mil para aquisição de um veículo para a Secretaria de Educação de Alto Paraíso. No final do ano, foi empenhado o recurso da ordem de R$ 100 mil para a construção de uma pista de manobra no município.

Redano participou da entrega, também no final do ano passado, de um trator de cortar grama e uma ensiladeira, adquiridos com emenda de sua autoria, no valor de R$ 70 mil.

Mais recursos

Alto Paraíso foi contemplado com R$ 300 mil para a recuperação de estradas vicinais, atendendo a linha 110 e a linha 85 será o próximo trecho beneficiado. Mais R$ 20 mil para a compra de kits de modelagem para curso de corte e costura, R$ 50 mil de grama para o campo municipal, e mais R$ 200 mil destinado à aquisição de material didático literário e formação para professores e alunos do ensino fundamental. Mais R$ 220 mil para a iluminação em LED foi empenhado.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Diego Queiroz-ALE/RO