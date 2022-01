Marcelo alcança recorde de títulos e é primeiro capitão brasileiro a erguer taça pelo Real Madrid

A vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, pela final da Supercopa da Espanha 2022, foi mais um daqueles jogos para Marcelo colocar entre os especiais de sua carreira. Neste domingo, em Riad, na Arábia Saudita, o lateral-esquerdo brasileiro conquistou seu 23º título oficial pelo clube merengue, um recorde histórico.

Aos 33 anos, Marcelo igualou a marca da lenda Francisco Gento, hexacampeão da Champions que defendeu o clube entre 1953 e 1971. Com contrato válido até o fim da atual temporada, o brasileiro tem boa chance de se isolar como maior campeão, já que o Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol e ainda está vivo nas disputas da Champions e da Copa do Rei.

As conquistas de Marcelo pelo Real Madrid:

5 Campeonatos Espanhóis: 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17 e 2019/20

Copas do Rei: 2010/11 e 2013/14 5 Supercopas da Espanha: 2008, 2012, 2017, 2020 e 2022

Champions League: 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18 3 Supercopas da Uefa: 2014, 2016 e 2017

Contra o Bilbao, Marcelo saiu do banco de reservas aos 40 minutos da segunda etapa, substituindo Vini Jr. Ele logo recebeu a braçadeira que estava com Benzema e levantou a taça como forma de homenagem. Foi a primeira vez que um brasileiro ergueu um troféu de campeão pelo Real Madrid como capitão.

Foi a primeira conquista do Real desde a saída de Sergio Ramos, que foi dono do cargo por seis temporadas após a era Casillas. Os dois espanhóis estão entre os cinco jogadores que mais vestiram a camisa do clube – o goleiro 725 vezes, atrás apenas de Raúl, com 741, e o zagueiro 671.

Brasileiro com mais jogos pelo Real Madrid, Marcelo atuou 536 vezes pelo clube e ocupa o 13º lugar no ranking histórico, logo à frente de Roberto Carlos. Foram 365 vitórias, 84 empates e 87 derrotas até o momento, com 38 gols marcados.

Com seis pontos de vantagem sobre o Sevilla no Espanhol, o Real Madrid enfrenta o Elche na próxima quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Na Champions, em fevereiro, o adversário será o Paris Saint-Germain, também nas oitavas.

GE