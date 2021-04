Marcelo Cruz anuncia aquisição de Ambulância UTI para atender Pimenta Bueno

Anúncio foi feito durante encontro na Secretaria de Saúde

O deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), anunciou nesta semana importante conquista para o município de Pimenta Bueno.

Acompanhado dos vereadores Rafael de Paula e Oziel Almeida (Patriota), recebeu a informação do Secretário de Saúde confirmando a aquisição de uma ambulância que irá atender o município.Segundo o parlamentar, foram os vereadores que solicitaram a ambulância UTI para ajudar a salvar vidas em Pimenta Bueno.

“Conquista importante para a população de Pimenta, tenho certeza de que vai contribuir muito para salvar vidas. Agradeço ao Governador Marcos Rocha, por somar forças em melhorar a saúde do nosso estado”, explicou Marcelo Cruz.

O anúncio foi feito durante encontro na Secretaria de Saúde, no Complexo Político em Porto Velho. A ambulância deve ser entregue ainda em 2021.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto e foto: Assessoria