Marcelo Cruz comemora abertura de edital para Construção do HEURO em Porto Velho

Governo de Rondônia deu início à licitação para as empresas interessadas em construir o novo hospital na capital

O deputado estadual Marcelo Cruz (Patriotas) usou as redes sociais para manifestar sua alegria com à abertura do edital de licitação, para construção do HEURO em Porto Velho. O Governo de Rondônia deu início à licitação para as empresas interessadas em construir o novo Hospital de Urgência e Emergência da capital.

O novo hospital será construído na modalidade Built to Suit (BTS), que foi escolhida após discussão durante Audiência Pública realizada pelo Deputado Marcelo Cruz, que reuniu os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

“O início da licitação do Novo Hospital é um avanço muito importante para saúde pública de Rondônia. Desde 2019, tenho lutado pela construção do HEURO. Fiz à audiência pública para discussão entre os poderes. Saber que o hospital será construído na modalidade BTS, é uma grande felicidade. Tenho certeza de que vamos desafogar a saúde do nosso estado e Capital”, disse o deputado.

A expressão BTS vem do inglês e significa: “construído para servir”. A ideia é que, assim que seja escolhida a vencedora da licitação, a empresa inicie às obras. A construção deverá seguir as especificações do edital.

As propostas devem ser elaboradas e submetidas para análise da Comissão de Licitação da Superintendência Estadual de Licitações (Supel), que analisa as propostas seguindo critérios objetivos de julgamento, até que por fim haja definição do vencedor.

