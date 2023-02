Marcelo Cruz é eleito presidente da Assembleia Legislativa, por unanimidade

A mesa diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia possui novos diretores. Na tarde desta quarta-feira, 1°, os deputados estaduais empossados para a 11° Legislatura elegeram os novos presidentes, vice-presidentes e secretários da mesa diretora para os dois próximos biênios. A eleição da mesa foi coordenada pelo deputado Alex Redano, ex-presidente do último biênio.

A eleição aconteceu em ato contínuo à solenidade de posse, realizada no Espaço Talismã 21, que reuniu além dos deputados em+possados, autoridades estaduais e municipais, familiares, simpatizantes e correligionários dos parlamentares.

A eleição da nova mesa diretora da Assembleia para o biênio 2023-2024 aconteceu de forma tranquila, com a apresentação de apenas uma chapa, liderada pelo deputado Marcelo Cruz (Patriota), que terá como 1º Vice-Presidente Jean Oliveira (MDB), 2º Vice-Presidente: Ribeiro do Sinpol (Patriota), 1º Secretário Cirone Deiró (União), 2º Secretário Jean Mendonça (PL), 3° Secretário Nin Barroso (PSD), 4º Secretário Alex Redano (Republicanos)

Além da eleição da primeira mesa diretora do mandato que se inicia neste 1° de fevereiro, o regimento interno permite ainda, que na mesma sessão seja eleita ainda a diretoria da Assembleia para o segundo biênio do novo mandato. Assim como aconteceu em fevereiro de 2019, quando na posse dos deputados da legislatura que encerrou no último dia 31 de janeiro, foram eleitos, também por unanimidade, os membros da mesa diretora para o segundo biênio, ficando na presidência o Deputado Alex Redano (Republicanos), 1º Vice-Presidente Afonso da Mabel, 2º Vice-Presidente Rosângela Donadon, 1º Secretário Alan Queiroz, 2º Secretário Cássio Gois, 3° Secretário: Edevaldo Neves, 4º Secretário Marcelo Cruz.

