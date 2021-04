Marcelo Cruz fiscaliza últimos detalhes da construção da Fábrica de Gelo em Ji-Paraná

O deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota) esteve no município de Ji-Paraná, para fiscalizar as obras de construção da Fábrica de Gelo, que vai atender produtores rurais do município.

O deputado destinou o valor de R$ 400 mil de emenda parlamentar para construção do equipamento. Segundo o parlamentar, a fábrica de gelo vai contemplar pescadores e produtores rurais.

Participaram do encontro o vereador Joziel Carlos, quem nos solicitou à Fábrica de Gelo, vereadora Juscelia Dalapapicola, Secretário de Agricultra Reinaldo Pereira, Wesley Brito Secretário Adjunto e o Secretário de Governo Oribe Júnior.

“A fábrica vai atender diretamente pescadores da região, produtores agrícolas que necessitam de gelo para estocar seus alimentos. Tenho certeza que vai aumentar a qualidade dos produtos gerados aqui é com isso, aumentar a economia local”, explicou o deputado.

A fábrica passou por problemas técnicos, houve furtos de fiação, mas a prefeitura se comprometeu em finalizar o projeto em 90 dias e inaugurar para uso dos produtores.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de rondoniagora