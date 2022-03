Marcola, líder do PCC, retorna ao presídio federal de Porto Velho

Esquema de segurança foi minuciosamente estudado; Marcola segue de helicóptero para unidade prisional federal

No final da manhã desta quinta-feira (03), um dos fundadores e líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC) de São Paulo, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, chegou de avião à Base Aérea de Porto Velho, vindo de Brasília (DF).

Uma grande movimentação no local já foi percebida e o esquema de segurança foi minuciosamente estudado. Marcola segue de helicóptero para o Presídio Federal, que fica a cerca de 45 quilômetros do Centro da capital de Rondônia.

Esta é a segunda passagem de Marcola pela unidade prisional do Governo Federal, já que ele foi transferido para cá em fevereiro de 2019 e apenas um mês depois, em março do mesmo ano, foi enviado para o Presídio Federal de Brasília, após a descoberta de um plano de fuga dele e de outros membros do PCC da penitenciária estadual de Presidente Venceslau (SP).

O Rondoniaovivo ainda não conseguiu informações de quanto tempo Marcola ficará no Presídio Federal de Porto Velho e de onde partiu a ordem de transferência para cá.

Mais informações a qualquer momento com atualização deste texto.

Fonte: Rondoniaovivo