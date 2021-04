Marido é preso após torturar mulher e destruir tudo dentro de residência

A violência doméstica desta vez foi registrada em uma residência no distrito de Vista Alegre do Abunã, ramal Castanheira, em Porto Velho (RO) na noite de domingo (25). Um homem de 40 anos foi preso após torturar a esposa de 30 anos e destruir tudo na residência do casal. Consta em ocorrência policial que o casal havia acabado de chegar em casa de uma festa de aniversário.

O homem muito embriagado iniciou discussão com a esposa e logo começou a agredi-la. Com um facão, ele ameaçava matar a mulher e passou a torturá-la desferindo golpes. O acusado usava a lateral do facão e dizia que a vítima seria morta.

Após isso, ele pegou um pedaço de madeira e começou a destruir tudo dentro de casa. A vítima em desespero gritava por socorro até que vizinhos chamaram a Polícia Militar. O homem ainda esboçou reação no momento da prisão, mas foi algemado e levado à delegacia do distrito. A vítima, apesar do espancamento, não necessitou de atendimento médico.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Rondoniaovivo