Média de atendimentos diários por gripe sobe 900% em Vilhena

A média de atendimentos diários por gripe aumentou 900% em Vilhena (RO), após o surto da doença que afetou o estado no último mês de 2021. O recorde de pacientes atendidos foi registrado na véspera de Natal, com 337 pessoas atendidas com sintomas gripais.

De acordo com dados da Prefeitura de Vilhena, antes do surto da Influenza eram atendidas cerca de 30 pessoas por dia no município. Atualmente o número subiu para 300.

Apesar do salto no número de atendimentos, a cidade não registrou nenhuma morte por Influenza ou casos graves da doença. Os pacientes com sintomas gripais são testados para Influenza e Covid-19.

No município, os atendimentos são realizados no ambulatório Covid, inaugurado há cerca de um ano para auxiliar na pandemia. A unidade funciona 24 horas por dia.

A secretaria de saúde de Vilhena alerta para a necessidade dos cuidados, a fim de evitar a contaminação pela doença, que são semelhantes aos da Covid-19, como: evitar aglomerações, fazer uso de máscara, higienização das mãos, evitar levar a mão aos olhos, boca e nariz.

Surto

No último dia 17, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) confirmou que Rondônia passa por um surto de gripe. Somente em dezembro de 2021, mais de mil casos foram registrados no estado. Até a última semana, oito pessoas faleceram pela doença.

De acordo com os dados da Sesau, pelo menos cinco vítimas possuíam comorbidades. As vítimas são crianças de 2 a 4 anos ou idosos de até 86 anos.

O primeiro óbito pela doença foi registrado no último dia 19. Dois dias depois aconteceu o segundo: uma mulher de 80 anos com cardiopatia e hipertensão. Ela foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) alguns dias antes de falecer.

G1