Mega-Sena: dois bilhetes de Rondônia acertam quina e levam R$ 102 mil

Duas apostas simples feitas em Rondônia acertaram a quina do concurso 2.463 da Mega-Sena, na noite de quarta-feira (16), e faturaram juntas R$ 102.432,38.

Segundo a Caixa Econômica Federal, um jogo foi feito na lotérica da Avenida Sete de Setembro, em Porto Velho, acertou os cinco números e levou R$ 51.216,19.

Já a outra aposta premiada na quina foi na cidade de Urupá, região central do estado. O apostador que fez um jogo simples também levou R$ 51.216,19.

As dezenas sorteadas na Mega-Sena, na noite de quarta-feira, foram: 11 – 16 – 31 – 37 – 42 – 51.

No entanto, ninguém acertou as seis dezenas do concurso, que estava estimado em R$ 165 milhões.

Ainda conforme a Caixa, outras 117 apostas de Rondônia acertaram a quadra e cada uma levou R$ 1.000,90.

O próximo concurso 2.464 será no sábado (19). O prêmio é estimado em R$ 190 milhões, o quinto maior da história dos concursos regulares da Mega-Sena.

Probabilidades de vencer

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

G1