Membros de conselhos de classe pedem acesso ao PCCS da saúde, para tratar de questões normativas

Entidades querem que leis de cada profissão sejam respeitadas, na elaboração do PCCS

Membros de conselhos de classe se reuniram na manhã desta quinta-feira (14), com o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), para solicitarem acesso ao o Plano de Cargos, Carreira e Salário (PCCS) dos servidores da saúde do Estado, que está em fase de elaboração.

O pedido dos representantes de classes ligadas à saúde é de que as normas e leis de cada profissão, sejam respeitadas nesse processo de construção do PCCS, para evitar questões futuras que possam trazer dissabores aos servidores e também ao Governo.

“Estamos sempre de portas abertas aos servidores, aos conselhos e entidades, para tratarmos as questões de forma direta e transparente. É importante que exista sempre o diálogo, para que possamos evitar eventuais problemas, que poderiam ser contornados”, destacou Redano.

Os representantes dos conselhos pontuaram que as questões de remuneração, inclusas no PCCS, são debatidas pelos sindicatos das categorias da saúde. Mas, os conselhos querem ser ouvidos acerca de questões como carga horária de cada profissão, as atribuições e formação acadêmica de cada uma.

“É esse o ponto que nós questionamos: que as normativas vigentes em torno de cada profissão, sejam respeitadas no PCCS. Não vamos tratar de questões de remuneração, que isso tem sido feito pelos sindicatos. Mas, queremos que os direitos de cada profissão sejam respeitados, para que não existam questões futuras que tragam embaraços aos servidores”, destacou Rodrigo Campos, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é também vice-presidente do Fórum de Conselhos de Classe da Saúde.

Além de Rodrigo, participaram da reunião Fabrício Santos, do Conselho Regional de Odontologia; Noeme Lemos, do Conselho Regional de Serviço Social; Liliane Rodrigues, do Conselho Regional de Fonoaudiologia; Rogélio Barros, do Conselho Regional de Farmácia; André Torres, do Conselho Regional de Psicologia; Régis George, do Conselho Regional de Enfermagem; Elba Souto, do Conselho Regional de Radiologia; Ana Ellen de Queiroz, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina; Raitany de Almeida e Rodrigo Pascoal, também do Cremero. Josélio Faustino da Silva, assessor jurídico do CRP, e Everton Reis, assessor jurídico do CRTR 18, também participaram do encontro, que foi coordenador por Socorro Rodrigues, assessora da presidência da Assembleia Legislativa.

A pedido dos conselhos, Alex Redano conseguiu agendar uma reunião, na tarde desta quinta-feira, com o procurador do Estado, Maxsuel de Andrade, que está cuidando da elaboração do PCCS da saúde, que ainda será encaminhado para a Casa de Leis, para a apreciação dos parlamentares.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Diego Queiroz-ALE/RO