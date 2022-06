Militares são homenageados em sessão solene da Assembleia Legislativa

x

Homenagem ocorreu em virtude dos relevantes serviços prestados.

Policiais Militares foram homenageados com medalhas do Mérito Legislativo e voto de louvor, durante uma sessão solene, que aconteceu na tarde de segunda-feira (20). A solenidade foi proposta pelo deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) e ocorreu em virtude dos relevantes serviços prestados por esses profissionais.

Foram homenageados com medalhas do Mérito Legislativo os policiais militares: major Marcia Francisca da Costa Nascimento; 1º tenente Francisco Laerte de Freitas Júnior; aluno oficial Kingmans Luiz Morais de Azambuja; 3º sargento Claudiani dos Santos Mazzo Barrozo; 3º sargento Elias Daniel Izodório Silva; 2º sargento Uilian Cristian da Silva e sargento Maurício Nogueira Rodrigues.

Também foi homenageado, com voto de louvor, o subtenente José Augusto Umbelino de Barros. Os militares agradeceram a homenagem e salientaram a importância do apoio do Legislativo na missão da Polícia Militar. A major Marcia disse que a corporação recebeu com honra e gratidão o reconhecimento.

“Sabemos o quão árdua é a missão policial militar e o quanto o reconhecimento, às vezes, fica aquém da nossa labuta diária, o que torna essa homenagem mais especial ainda. Tenho orgulho de ser filha dessa terra e pertencer às fileiras da Polícia Militar de Rondônia, onde exerço meu oficio”, destacou.

O deputado Ezequiel Neiva lembrou das contribuições do Legislativo prestadas à categoria e ressaltou a importância do trabalho da PM. “É um pequeno gesto de reconhecimento ao trabalho de vocês; vocês merecem muito mais que isso. Eu só tenho a agradecer e parabenizar nossa Polícia Militar do estado de Rondônia, porque é umas das policias que tem se destacado no cenário nacional; como uma polícia bastante operante e a polícia mais séria do país”, enfatizou.

Texto: Secom – ALERO

Foto: Thyago Lorentz