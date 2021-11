Ministério da Justiça e Segurança Pública doa armamento para reforçar segurança de Rondônia

O Ministério da Justiça e Segurança Pública entrega, nesta segunda-feira (29), aniversário de 17 anos da Força Nacional de Segurança Pública, 70 pistolas para as polícias civis e militares e perícias do estado. A doação faz parte do legado da Força Nacional de Segurança Pública, que completa 17 anos com forte atuação no apoio ao combate de crimes no país.

Os armamentos são do tipo Beretta APX Full Size, semiautomática, calibre 9×19mm. A pasta investiu cerca de R$ 8,5 milhões na aquisição dos equipamentos.

Somente em 2021, já foram investidos mais de R$ 40 milhões pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) na aquisição de equipamentos de segurança pública para entrega de legado aos estados, em contrapartida à disponibilização de profissionais que atuam na Força Nacional. (A.I.)

Diariodaamazonia