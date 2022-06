Ministério da Saúde confirma quarta dose de vacina contra a Covid para maiores de 40 anos

O Ministério da Saúde confirmou na manhã desta segunda-feira (20) a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para brasileiros entre 40 e 49 anos. A partir de hoje, mais de 8,9 milhões de indivíduos dessa faixa etária, que receberam a terceira dose a mais de quatro meses, poderão se vacinar, com os imunizantes AstraZeneca, Pfizer ou Janssen.

A pasta também anunciou o reforço para as pessoas que iniciaram o esquema vacinal com o produto da Janssen, que é de dose única. Para brasileiros com mais de 40 anos, foram confirmados mais dois reforços, sendo que o terceiro deve ser tomado quatro meses após a segunda aplicação e o quarto, quatro meses após o terceiro.

“Todas as vacinas que fazem parte do PNI são vacinas que temos total segurança da regularidade, sazionalidade e do entendimento da doença como um todo. Cremos e provavelmente vai acontecer que a vacina contra a Covid-19 vá entrar no PNI. essa é uma discussão que temos na Setae. Mas precisamos ter mais clareza do público alvo, qual é a posologia para diversos grupos alvos, quer seja por morbidade ou por idade, para que isso seja efetivamente incorporado ao PNI”, afirmou Medeiros.

Sobre a possibilidade de a faixa etária de 18 a 39 anos também receber a quarta dose de vacina, o secretário informou que o Ministério “está em contínuas conversas e discussões com Cetai [Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19] e vamos ampliando [as faixas etárias] cada vez mais na medida que tivermos evidências científicas nesse sentido. “

