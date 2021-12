Monte Negro recebe R$ 150 mil em emenda do deputado Adelino Follador para encascalhamento de estrada

Dinheiro já está disponível na conta da Prefeitura

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER) fez o repasse de R$ 150 mil, através de emenda parlamentar destinado pelo deputado estadual Adelino Follador (DEM), para a Prefeitura do município de Monte Negro, com o objetivo de recuperação e encascalhamento de um trecho de 29,92 Km, na Linha C-25.

A solicitação dos recursos foi feita pelo vereador Pedrão Alves (DEM), junto com o prefeito Ivair Fernandes (PSD) e o secretário Municipal de Obras, Tobias Cardoso, que apresentou ao parlamentar a necessidade deste investimento para a recuperação adequada da estrada vicinal.

Segundo o prefeito Ivair, a recuperação e manutenção das estradas vicinais é uma demanda anual e absorve boa parte do orçamento do município, passando o período chuvoso poucas são as estradas que permanecem em boas condições de trafegabilidade, apresentando muitos buracos, valas e até pontes e bueiros danificados, devido a grande malha viária do município, o orçamento anual destinado para este fim é insuficiente para resolver toda demanda, por isso, a ajuda de recursos do Estado é fundamental para dar suporte no atendimento a estes serviços.

O deputado Adelino, que foi prefeito por três mandatos, entende as dificuldades dos municípios, e destaca a importância da boa manutenção de suas estradas, pois Rondônia é um Estado genuinamente agrícola, e é dever do estado manter as boas condições de trafegabilidade para que não ocorram isolamentos e dificuldades na escoação da produção.

Texto e foto: Assessoria