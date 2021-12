Morre estudante vítima de grave acidente aquático no rio Candeias

A estudante Vanessa Gabriela Nery, 21, atropelada por uma moto aquática no rio Candeias, morreu na noite de terça-feira (14) no hospital de Base do Dr Ary Pinheiro, em Porto Velho (RO). A jovem foi vítima de um gravíssimo acidente no dia 11 de julho deste ano.

Vanessa e outra amiga estavam em uma moto aquática quando foram atingidas por outro veículo aquático (conduzido por um homem).

Com a força da colisão, as mulheres foram jogadas na água e ficaram desacordadas.

Um rapaz que estava perto do acidente pulou na água e colocou as duas vítimas em um barco, onde fez reanimação cardíaca.

O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local e já encontrou as meninas conscientes. Como o caso de Vanessa era mais grave, pois tinha cortes profundos e fratura no corpo, a jovem foi levada ao Hospital João Paulo II e dois dias após transferida ao hospital de Base.

Já a outra amiga dele teve ferimentos m