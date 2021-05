Motocicletas representam quase 40% de toda a frota de veículos de Rondônia

Rondônia tem uma frota de pouco mais de 1 milhão de veículos registrados, segundo dados disponibilizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Desses, mais de 38% são motocicletas e quase 30% são automóveis. Apenas uma charrete está registrada no estado. (Confira a tabela no final da matéria).

A capital Porto Velho é a maior cidade de Rondônia e também a que tem a maior frota: 294.860. No entanto, é Rolim de Moura que está em primeiro lugar no ranking de número de veículos em relação à quantidade de habitantes. No município da Zona da Mata existem 85,16 veículos para cada 100 habitantes.

Cidades com maior frota em relação ao número de habitantes:

Rolim de Moura: 85,16 veículos para cada 100 moradores Cacoal: 83,82 veículos para cada 100 moradores Colorado do Oeste: 83,63 veículos para cada 100 moradores

Cidades com menor frota em relação ao número de habitantes:

Campo Novo de Rondônia: 23,66 veículos para cada 100 moradores Costa Marques: 26,20 veículos para cada 100 moradores Candeias do Jamari: 26,29 veículos para cada 100 moradores

Os dados do Detran também apontam que no estado 998.879 veículos são para uso particular, 45.153 são para aluguel, 17.671 são veículos oficiais e os demais são enquadrados nas categorias de aprendizagem, experiência, fabricante, organismos internacionais e corpo consular.

Frota veicular registrada em Rondônia — Foto: Reprodução/Detran

Em Porto Velho, diferente do cenário estadual, a categoria com o maior número de veículos é a de automóveis, 41,1% do total, o equivalente a 121.187 carros. Em seguida estão as motocicletas, com 91.706 registros (31,1%) e as caminhonetes com 27.826 (9,4%).

Além da capital, apenas Pimenteiras do Oeste (RO) e Vilhena (RO) têm mais automóveis que motocicletas. A primeira cidade apresenta 201 automóveis e 177 motocicletas, enquanto a segunda tem 22.554 automóveis e 17.104 motocicletas.

Número de veículos registrados em Rondônia

Veículo Número de registros Motocicleta 412.845 Automóvel 310.118 Motoneta 130.231 Caminhonete 100.988 Caminhão 31.643 Camioneta 20.339 Reboque 18,075 Semi-reboque 14.508 Caminhão trator 7.885 Ônibus 6.439 Utilitário 5.060 Ciclomotor 2.994 Microônibus 1.375 Triciclo 335 Motor-casa 60 Trator de rodas 45 Side-car 21 Quadriciclo 3 Charrete 1 Trator Misto 1 Total 1.062.966

Fonte: Detran

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1