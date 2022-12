Motociclista morre em acidente de trânsito envolvendo moto e carro, em Ji-Paraná

x

No começo da tarde desta quarta-feira, dia 14, um acidente envolvendo carro e moto deixou uma vítima fatal, em Ji-Paraná. De acordo com a PM, o condutor do veículo Gol seguia pela Rua Manoel Pinheiro Machado, no bairro Alto Alegre, quando fez um retorno, colidindo na motocicleta XRE que seguia pelo mesmo sentido.

Com a força do impacto, o piloto, identificado como Adriano Oliveira Alves, foi lançado violentamente contra o veículo. Ele chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiro, mas acabou falecendo na sala do Pronto Socorro.

ATENÇÃO SR(s) INTERNAUTAS

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

Comando190