Motociclista morre em trágico acidente no Anel Viário, em Ji-Paraná

O trágico acidente que vitimou o jiparanaense Reginaldo Leite Pereira, de 40 anos de idade, conhecido pelos amigos como “Mancha”, aconteceu no começo da noite desta sexta-feira, dia 24, próximo a ponte do Rio Machado, no Anel Viário de Ji-Paraná.

De acordo com o motorista do veículo Fiat Toro, falou aos policiais que só bateu na traseira da moto porque a lanterna traseira não estava funcionando. “Eu estava dirigindo pela BR, quando avistei o motociclista já bem próximo ao meu carro. Tentei frear, mas não consegui. Foi tudo muito rápido”, lamentou o motorista de 36 anos de idade.

Logo após o acidente, o motorista do veículo pediu ajuda e permaneceu no local até a chegada dos policiais.

