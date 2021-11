Motorista de caminhão tanque morre carbonizado após explosão em Ji-Paraná

O acidente que vitimou o motorista Cleverson da Silva Borba, de 41 anos, morador de Ouro Preto D’Oeste, aconteceu na madrugada deste domingo, dia 07, na BR 364, próximo a entrada da Gramazon, na entrada de Ji-Paraná.

De acordo com testemunhas, o caminhão tanque carregado com gasolina estava trafegando em alta velocidade pela BR, sentido à cidade, sendo acompanhado por uma viatura da PRF. Ao passar pela lombada, na entrada da Gramazon, o motorista acabou perdendo o controle da direção e saiu da pista.

Logo em seguida, o caminhão tombou e explodiu. O motorista não conseguiu sair a tempo e morreu carbonizado. O Corpo de Bombeiros compareceram no local e apagaram as chamas. Segundo testemunhas, o motorista passou em alta velocidade pelo posto da PRF, rampando as lombadas e desobedeceu às ordens de parada. Este site acompanha casos policiais.

Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

