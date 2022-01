Motorista é flagrado com 47 quilos de cocaína em carro na BR-364

Um motorista foi preso neste sábado (8) com 47 quilos de cocaína dentro de um carro na BR-364 em Porto Velho. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que abordou o homem na altura do Km 722.

Segundo a polícia, o condutor do veículo apresentou nervosismo e, por conta disso, os agentes da PRF escoltaram o carro do motorista até a Unidade Operacional da PRF, localizada no km 698.

Foi durante uma revista minuciosa ao carro que os policiais identificaram 45 pacotes retangulares característicos de armazenamento de drogas para tráfico.

“Após identificação do material transportado, os PRFs constataram tratar-se de cloridrato de cocaína, totalizando 47 kg”, diz a polícia.

O motorista então recebeu voz de prisão por tráfico e foi levado a um presídio da capital. Já a droga foi apreendida para ser incinerada.

G1