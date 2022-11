Motorista é preso com mais de 300 quilos de cocaína e diz não saber como droga foi parar no veículo

Nesta quarta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizando atividade de no combate ao tráfico de drogas, no município de Pimenta Bueno, interceptou um grande carregamento de cloridrato de cocaína e também de pasta base, transportados em compartimentos ocultos de um caminhão carregado com recicláveis.

Por meio de denúncia anônima, informando existir um considerável aumento de transporte de drogas no estado de Rondônia, em razão do empenho das forças policiais em ações de desbloqueio de pista.

Com as informações, os policiais intensificaram as os trabalhos, as equipes encontraram o veículo indicado e realizaram procedimentos de fiscalização avançada.

O veículo foi carregado na região de fronteira e tinha como destino a região Sudeste. Foi necessário solicitar apoio do uso de cães policiais, da Polícia Militar de Cacoal.

Durante os trabalhos, os policiais constataram que havia droga escondida no caminhão. No total, 304,68 Kg de drogas, divididos entre de pasta base e cloridrato de cocaína, foram encontrados no veículo. Toda a droga estava escondida em um compartimento secreto.

Questionado, o motorista do caminhão disse para os policiais que não sabia como toda aquela droga foi parar no veículo. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 45 milhões.

O motorista recebeu voz de prisão e foi levado para a sede da Polícia Civil.

Rondoniagora