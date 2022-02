Motorista é preso viajando com 30 tabletes de cocaína em Guajará

Um motorista foi preso por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (2), enquanto viajava em um carro modelo Ford Ecosport pela BR-425, em Guajará-Mirim (RO), fronteira com a Bolívia. Dentro do veículo foram encontrados 30 tabletes de cocaína.

O flagrante foi feito em ação conjunta do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFron) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao abordarem o veículo conduzido pelo homem de 38 anos, os policiais perceberam que o motorista entrou em contradição e então se levantou suspeitas.

Os agentes da BPFron e PRF então fizeram uma revista e encontraram mais de 30 tabletes de cocaína escondidos no banco (no encosto traseiro) e em um porta objeto do banco dianteiro do passageiro.

O motorista então recebeu voz de prisão e foi levado ao presídio masculino de Guajará. Já os 31 quilos de cocaína foram apreendidos e entregues ao Poder Judiciário.

Com o suspeito também foram apreendidos

R$ 238

mochila com pertences

um celular

carteira de cédulas com cartões

relógio

Ainda segundo a polícia, o suspeito é morador de Guajará-Mirim e trabalhava na cidade como representante comercial.

Aos agentes da polícia, o motorista contou que pegou a droga na segunda feira (31) perto da pista de kart, no bairro Caetano, e colocou a cocaína em uma caixa, onde ficou guardada até esta quarta-feira.

G1