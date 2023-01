Motorista embriagado causa acidente com quatro veículos no Espaço Alternativo; criança fica ferida

x

Marcelo M.P., 54 anos, foi preso na noite deste sábado (21), flagrado embriagado depois de causar um grave acidente na avenida Jorge Teixeira, região do Espaço Alternativo em Porto Velho. Uma criança de 2 anos ficou ferida.

Segundo informações de testemunhas, Marcelo estava em Onix, em alta velocidade quando bateu em outros quatro carros, causando um engavetamento.

Uma equipe da PRF foi acionada e precisou conter os populares, que tentavam agredir o motorista, que apresentava visível sinal de embriaguez. Ele disse que fez uso de remédio controlado e saiu para beber.

O motorista disse que só lembra de sair para dar uma volta de carro e em seguida colidiu contra os veículos. Uma criança de 2 anos, que estava com a avó em um Siena, teve lesão no dedo e joelho, foi socorrida a um hospital particular.

Foi realizado teste do bafômetro no motorista, apresentando resultado de 1,02mg/L, configurando crime de embriaguez.

Comando190