Mototaxista morre em trágico acidente na Rua Mato Grosso, em Ji-Paraná

x

O trágico acidente que acabou vitimando o mototaxista Elizeu Paixão, aconteceu por volta das 17h30, desta terça-feira, dia 10, no cruzamento da Rua Mato Grosso com a Rua Rio Mamoré, no bairro Dom Bosco, 1º Distrito de Ji-Paraná. Uma idosa que estava na garupa do mototaxista foi lançada contra o para-brisas do veículo e foi socorrido ao HM em estado gravíssimo.

De acordo com testemunhas, uma caminhonete F-1.000, trafegava pela Rua Mato Grosso, quando entrou na rua Rio Mamoré, batendo contra o mototaxista que seguia pela Rua Mato Grosso, sentido bairro.

O motorista falou aos policiais que não viu a moto e fez a conversão pois achava que a pista estava limpa. Ele permaneceu no local até a chegada da PM.

Uma idosa que estava na garupa do mototaxista, foi lançada contra o para-brisa da caminhonete e foi socorrida com gravidade ao HM pelo Corpo de Bombeiros.

Comando190