MP-RO denuncia 50 investigados em operação contra o tráfico interestadual de drogas

Cinquenta pessoas investigadas em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico interestadual de drogas foram denunciadas à Justiça na última terça-feira (25). As denúncias foram realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado de Rondônia (Gaeco).

Os denunciados foram investigados durante a Operação Conúbio, realizada pela PF em setembro deste ano com o objetivo de combater uma facção criminosa que atuava em Rondônia.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso atuava principalmente em Porto Velho com ramificações no interior. O comando da facção, no entanto, era feito do estado de São Paulo. Foi apurado ainda que os integrantes do grupo se reuniam com frequência em conferências virtuais para organizar o tráfico em Rondônia.

Todos os cinquenta integrantes foram denunciados pelo crime de organização criminosa armada.

G1