MPF recomenda ao Ministério da Saúde que aumente quantidade de vacinas contra a Covid-19 para Rondônia

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, aumente a quantidade de vacinas contra a Covid-19 enviadas para Rondônia, pois de acordo com o órgão, o estado é o segundo que menos recebe doses proporcionalmente à população e é um dos que têm as maiores taxas de mortalidade.

O MPF também recomendou que doses do fundo estratégico de 5% que se destinam aos estados em situação crítica sejam enviadas imediatamente para Rondônia, pois o estado está acima da média nacional de mortes, ficando atrás apenas do Amazonas.

Ainda conforme o órgão, das capitais, Porto Velho tem a segunda maior média de óbitos acumulados, atrás apenas de Cuiabá (MT), além de ser a quarta na média de casos acumulados.

No documento, o MPF recomendou ao Ministério da Saúde mais atenção aos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, Vale do Paraíso e Pimenteiras do Oeste, por estarem na pior situação epidemiológica do estado.

O MPF deu um prazo de 72 horas após o recebimento do documento para que a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações responda se vai acatar ou não a recomendação.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1