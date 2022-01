MPT diz que vai investigar morte do trabalhador atropelado por máquina de rolo compressor em Porto Velho

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou à Rede Amazônica, nesta sexta-feira (28), que vai investigar os acontecimentos que culminaram no acidente que causou a morte de um trabalhador durante obra do projeto “Tchau Poeira”, em Porto Velho.

Edmar de Oliveira, de 35 anos, foi atropelado por uma máquina de rolo compressor em um trecho da Avenida Mamoré, na quinta-feira (27). Ele morava em Ouro Preto do Oeste (RO) e estava em Porto Velho a trabalho.

O MPT diz ter tomado conhecimento do caso durante a manhã e que deve investigar a situação. A obra na Avenida Mamoré foi paralisada após o acidente e permaneceu suspensa durante esta sexta-feira.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do atropelamento. No vídeo acima é possível ver o trabalhador andando em meio a pista quando a máquina de rolo compressor vai em direção a ele e passa por cima de todo o corpo.

O Governo de Rondônia e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), responsáveis pela obra, informaram em nota ao g1 que o acidente pode ter acontecido porque a máquina de rolo compressor possui baixo ruído, o que fez com que Edmar não percebesse a aproximação do maquinário.

Ainda de acordo com a nota, foi prestado todo suporte necessário para a família do servidor com assistência social, atendimento psicológico e providência do velório.

Confira abaixo a íntegra da nota

O Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), esclarece sobre o acidente fatal ocorrido nesta quinta-feira (27) por volta das 14h na capital Porto Velho. De acordo com informações, o acidente ocorreu na Avenida Mamoré na Zona Leste, onde o servidor Edmar de Oliveira Campos, de 35 anos, lamentavelmente, faleceu devido a um acidente de trabalho. O mesmo desempenhava a função de rastelo, contratado por meio de processo seletivo emergencial.

Devido a máquina (Rolo Compactador) ser moderna, possui baixo ruído o que fez com que o servidor Edmar não percebesse a aproximação do maquinário, vindo a ser atingido.

O Departamento tem dado todo suporte necessário a família do servidor com assistência social, atendimento psicológico e providência do velório.

Tchau Poeira

O programa Tchau Poeira, do Governo de Rondônia, foi lançado oficialmente em 2021. O objetivo da ação é melhorar a infraestrutura dos municípios rondonienses, através da implantação de asfalto urbano e recapeamento das vias.

O programa chegou a Porto Velho já no fim do último ano, com a promessa de alcançar 70 quilômetros, nas zonas Leste e Sul da cidade. Na Avenida Mamoré, o serviço de recapeamento será feito por todo o trajeto entre a Avenida Calama e BR-364.

G1