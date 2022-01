Mudas de café são distribuídas para produtores de RO

Com o objetivo de incentivar o aumento da produção cafeeira em todo o estado, o Governo de Rondônia lançou oficialmente, em dezembro, o programa “Plante Mais”, que prevê a distribuição de mais de cinco milhões de mudas de café aos produtores rurais rondonienses.

O programa é executado por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).

Na última quinta-feira (13), em Cacoal, uma cerimônia marcou a entrega de mais de 600 mil mudas de café para atender os sete municípios que compõem a Região do Café.

“Este programa do Governo de Rondônia vai distribuir mudas para produtores de todos os municípios de Rondônia. Aqui na Região do Café, estão sendo entregues 145 mil mudas para atender produtores de Cacoal, 120 mil mudas para Pimenta Bueno, 90 mil para Espigão do Oeste, 72.500 mudas para São Felipe D’Oeste, 70 mil para Parecis, 90 mil para produtores de Ministro Andreazza e 70 mil mudas estão sendo entregues para atender cafeicultores de Primavera de Rondônia”, detalhou Telma Pinto, assessora regional da Seagri.

Para o presidente da Central de Associações Rurais de Cacoal (Acarc), Paulo Tailor, a iniciativa do Governo de Rondônia é extremamente importante e necessária para alavancar a produção rural em todo o estado.

“Esse apoio é muito importante, porque vai produzir riqueza. Cacoal é uma cidade bonita, mas sem agricultura, se faltar produção, acaba tudo, fica uma cidade pobre, sem rendimento. E essa iniciativa do Governo de Rondônia é para o estado inteiro! Vai ajudar os produtores a plantar e produzir mais, gerando renda para os seus municípios”, destacou o presidente da Central de Associações.

Presente na cerimônia, o deputado estadual Cirone Deiró enfatizou a parceria entre os poderes públicos em prol do desenvolvimento e fortalecimento do agronegócio.

“Essas são ações que dão certo, pois são feitas em várias mãos. O Governo do Estado colocando o recurso, a Seagri organizando a distribuição destes recursos, a Emater catalogando os produtores e aí vem a Assembleia Legislativa liberando os recursos e os municípios realizando o transporte destas mudas de café até os produtores rurais”, ressaltou Deiró.

Quem também acompanhou a cerimônia realizada no pátio da Escola Estadual Josino Brito foi o produtor rural de Cacoal, Vanderlei Henke. Ele e sua família estão no município desde 1973 e desde então plantam café na propriedade localizada na Linha 07.

“É muito bom o Governo incentivar a cafeicultura. Hoje, nas pequenas propriedades, como chácaras, é o café que tem se destacado. A quantidade que colhem chega a atingir 150 sacas por hectare e isso contribui também para que as pessoas permaneçam na área rural, onde conseguem garantir renda. Nos últimos anos o Governo do Estado tem incentivado bastante e a gente tá muito satisfeito. Em tudo, foi muito bom pra nós”, finalizou o produtor rural.

A partir da entrega destas milhares de mudas aos municípios da Região do Café, o Governo de Rondônia, por meio do Escritório Regional da Emater, oferecerá também todo o suporte e assistência técnica aos produtores contemplados para que tenham sucesso tanto no plantio, como no cultivo e na colheita dos grãos.

“A Emater levantou as demandas, habilitou os produtores, fizemos orientações prévias e agora vamos também fazer o acompanhamento dessas mudas a campo, por meio dos escritórios locais da Emater nos municípios”, finalizou Samuel Guedes, gerente regional da Entidade.

